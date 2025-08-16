Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exames médicos em Brasília

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência em Brasília neste sábado (16) para realizar exames médicos em um hospital da capital federal. A saída foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após solicitação da defesa, que alegou a necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços persistentes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro apresentasse um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a realização dos exames.

O quadro clínico que motivou a autorização é a esofagite crônica, condição que o ex-presidente enfrenta desde o ano passado. A defesa relatou que os sintomas se intensificaram, justificando a necessidade de avaliação médica presencial.

Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar desde o início de agosto, após decisão judicial relacionada a investigações em andamento. Esta é a primeira vez que ele deixa sua residência desde então.

A equipe médica que acompanha o ex-presidente deverá divulgar um boletim com os resultados dos exames realizados e as orientações para o tratamento nos próximos dias.