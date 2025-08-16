A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exames médicos em Brasília

Ex-presidente, que enfrenta quadro de esofagite crônica, foi autorizado pelo STF a sair de casa para avaliação médica.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 11:55 - Atualizado em 16/08/2025 às 12:01

Ver resumo
Bolsonaro deixa prisão domiciliar para realizar exames médicos em Brasília

Foto: Reprodução/Globo

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência em Brasília neste sábado (16) para realizar exames médicos em um hospital da capital federal. A saída foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após solicitação da defesa, que alegou a necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços persistentes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro apresentasse um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a realização dos exames.

PUBLICIDADE

O quadro clínico que motivou a autorização é a esofagite crônica, condição que o ex-presidente enfrenta desde o ano passado. A defesa relatou que os sintomas se intensificaram, justificando a necessidade de avaliação médica presencial.

Leia mais: Secretário do Tesouro dos EUA prioriza Eduardo Bolsonaro e cancela reunião com Haddad

PUBLICIDADE

Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar desde o início de agosto, após decisão judicial relacionada a investigações em andamento. Esta é a primeira vez que ele deixa sua residência desde então.

A equipe médica que acompanha o ex-presidente deverá divulgar um boletim com os resultados dos exames realizados e as orientações para o tratamento nos próximos dias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima reforça infraestrutura em Itapiranga com iluminação LED e anúncio de novas obras

Investimentos somam quase R$ 10 milhões em melhorias na infraestrutura urbana.

há 15 minutos

Manaus

Motorista cochila ao volante e derruba poste na Avenida das Torres

O incidente também interrompeu o fornecimento de energia na região do bairro Aleixo.

há 19 minutos

Brasil

Confira dicas para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais

Especialistas entrevistados orientam pais, mães e responsáveis.

há 46 minutos

Pará

Aeroporto de Belém fica alagado em área de embarque e expõe precariedade a menos de três meses da COP30

O Governo Federal investiu R$ 470 milhões para modernização do Aeroporto.

há 1 hora

Brasil

Homem condenado por matar filho com cabo de videogame é preso após 18 anos foragido

Criminoso de 66 anos foi encontrado pescando em rancho de Minas Gerais; mandado de prisão estava próximo de prescrever.

há 1 hora