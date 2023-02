Bolsonaro demonstra preocupação com futuro do Brasil nas mãos do PT: “Não vejo com bons olhos”

Redação AM POST*

O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com os rumos que o Brasil pode tomar a partir das decisões econômicas adotadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada durante o evento “Power of The People“, nos Estados Unidos, onde o presidente está desde o dia 30 de dezembro do ano passado.

“Não vejo com bons olhos o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. E a economia que dita o futuro de um regime”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro, que não tem data para retornar ao país, falou sobre os brasileiros que estão no exterior e que também sentem preocupação com amigos e parentes que permanecem no Brasil.

“Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos a oportunidade de aqui poder ficar. Mas, por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com nossos amigos e parentes que lá ficaram”, declarou o ex-chefe do Executivo.

Resultados do governo Bolsonaro

Em 2022, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) próximo do zero para o Brasil, o que demonstraria que o país está estagnado. Ao mesmo tempo, a instituição cravava um salto de 3,5% para a economia francesa, de 4% para a norte-americana, de 3,8% para a alemã e 4,8% para a chinesa.

Contudo, a economia nacional cresceu mais que a da China em 2022. De acordo com o próprio FMI, a economia do Brasil cresceu 3,1% e a da China 3%, no ano passado. Os dados do Banco Mundial mostram que o desempenho brasileiro não ficava acima do chinês desde 1980.

Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França (2,6%), Estados Unidos (2%) e Alemanha (1,9%).

*Com informações da Revista Oeste