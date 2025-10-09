Bolsonaro derrotaria Lula em 2026 com 48% dos votos, aponta nova pesquisa do Instituto Gerp

Notícias do Brasil – Uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira (7) pelo Instituto Gerp aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sairia vitorioso em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. O levantamento mostra Bolsonaro com 48% das intenções de voto, contra 36% de Lula, revelando um cenário de forte desgaste do governo petista e de recuperação do ex-mandatário nas preferências do eleitorado.

Realizada entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todas as regiões do país e apresenta margem de erro de 2,24 pontos percentuais. O resultado indica uma tendência de fortalecimento da direita e a consolidação do bolsonarismo como principal força de oposição ao governo federal.

Além de Bolsonaro, outros nomes ligados à direita também aparecem à frente de Lula em simulações de segundo turno. Michelle Bolsonaro venceria o petista por 46% a 35%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria 45%, contra 36% de Lula. Já em confrontos com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Ciro Gomes (PDT) e Ratinho Jr. (PSD), o presidente aparece tecnicamente empatado, dentro da margem de erro.

Lula perde força entre indecisos

Embora o levantamento também aponte uma leve melhora nos índices de avaliação do governo, essa recuperação não tem se traduzido em avanço significativo nas intenções de voto. Lula ainda lidera na votação espontânea — quando o eleitor cita o nome de um candidato sem ser estimulado — com 24%, contra 23% de Bolsonaro, mas a diferença está dentro da margem de erro e indica um equilíbrio apenas aparente.

Quando analisados cenários mais amplos, Lula só vence nomes de menor projeção nacional, como Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), o que reforça a perda de competitividade do petista diante de figuras de maior peso político.

Expectativas externas e impacto político

A pesquisa também investigou a percepção dos brasileiros sobre uma possível reunião entre Lula e o ex-presidente americano Donald Trump. Mais de 67% dos entrevistados disseram aprovar a iniciativa, e 73% preferem que o encontro seja presencial. Apesar da aprovação, 27% acreditam que o evento beneficiaria igualmente os dois líderes, enquanto 19% dizem que favoreceria Lula e 16%, Trump.

Os números reforçam o desafio do presidente em reverter a perda de popularidade antes do início efetivo da campanha de 2026 e mostram que Bolsonaro, mesmo fora do poder, segue sendo o principal adversário político de Lula — com potencial real de voltar ao Palácio do Planalto.

Reação

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou a pesquisa nas redes sociais e comemorou o resultado. “Preso com base num inquérito que já não existe mais, sem redes sociais, sem contato com o povo, mas a verdade é que Bolsonaro ganha de Lula em 2026. Há um movimento impossível de parar no Brasil, que repudia Lula, Moraes e tudo que há de pior na elite nacional. NÓS VENCEREMOS!”, disse.

Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar desde agosto de 2025, antes mesmo de ser condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado para se manter no poder após as eleições de 2022. A decisão inclui crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Com a sentença, sua inelegibilidade foi estendida, podendo se manter até 2060, conforme prevê a Lei da Ficha Limpa.