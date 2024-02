Bolsonaro diz em entrevista que nunca existiu tentativa de golpe no governo dele; assista na íntegra

Alvo de uma operação da Polícia Federal nesta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta sexta-feira (9) uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record, na casa da família, em Angra dos Reis (RJ). Investigado por suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de estado, Bolsonaro teve o passaporte apreendido. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e outros aliados do ex-presidente foram presos. Na entrevista, Bolsonaro criticou a determinação da operação pelo ministro Alexandre de Moraes e negou as acusações.

“O mais importante da operação que a PF achou no escritório do PL, em Brasília, na minha sala uma minuta de golpe, mais uma, que é o estado de sítio. Deixo claro, o presidente não decreta estado de sítio. Primeiro ele ouve os conselhos da República e defesa e nesse conselho tem que está presente os presidentes da Câmara, Senado, uma série de pessoas. Esses papeis que foram encontrados lá, também vazou e caiu o mundo na minha cabeça novamente, que ali estava a prova do golpe. Rapidamente conversei com os advogados e busquei saber como aqueles papeis estavam la e no final da tarde foi descoberto comprovadamente que aqueles papéis eram peça de um processo que o advogado havia conseguido junto ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator daquele inquérito“, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estão martelando o tempo todo como se eu tivesse um plano de golpe em 2022. Deixo claro, eu fui acusado de ser ditador de querer dar o golpe desde 2019 quando assumi o governo federal“, completou.

O ex-presidente também falou sobre perseguição de algumas autoridades brasileiras a políticos da direita.