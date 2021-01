Bolsonaro diz que brasileiro não está preparado para fazer “quase nada”

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que um dos motivos para o desemprego alto no Brasil é que parte da população não está preparada para fazer “quase nada”, num momento em que a taxa de desocupação no país segue elevada em meio à pandemia do novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

Em conversa no Palácio da Alvorada com apoiadores, Bolsonaro disse que, antes da reforma trabalhista, o Brasil tinha mais ações nesse ramo da Justiça do que o mundo inteiro junto e novamente saiu em defesa do empregador. O presidente não apresentou evidências.

“Vá ser patrão num país desses! Pessoal fala muito em empregado, vai ser patrão! Ser patrão é uma desgraça”, disse.

“Então, é um país difícil de trabalhar, quando fala em desemprego, é alto por vários motivos. A formação do brasileiro, uma parte considerável não está preparada para fazer quase nada”.

Continua depois da Publicidade

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na semana passada apontaram que o Brasil iniciou o quarto trimestre do ano passado com aumento no número de desempregados diante da maior procura por emprego.

Entre agosto e outubro a taxa de desemprego foi a 14,3%, segundo o instituto. O resultado ficou acima da taxa de 13,8% vista no trimestre imediatamente anterior, de maio a julho, mas cedeu em relação aos 14,6% vistos no trimestre até setembro –máxima da série histórica da Pnad Contínua iniciada em 2012.

Continua depois da Publicidade

O presidente também afirmou na conversa com apoiadores que não há recursos para prorrogar o auxílio emergencial. “Alguns querem que prorrogue, mas o dinheiro do auxílio não estava no cofre, nós nos endividamos. Quem vai pagar a conta?”