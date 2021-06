Bolsonaro diz que se o voto não for impresso o nove dedos será presidente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em discurso para apoiadores na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, nesta sexta-feira, 25 de junho, o Presidente Bolsonaro, sem citar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro afirmou que “tiraram da cadeia” o petista para que ele seja presidente do Brasil. No lugar de se referir pelo nome, Bolsonaro gesticulou com a palma da mão aberta, com exceção do dedo mindinho dobrado.

“Tiraram ele da cadeia, tornaram ele elegível, com toda certeza, para ser presidente na fraude. Com esse critério eletrônico que está aí, ele pode chegar”, afirmou Bolsonaro que voltou a defender o voto impresso.

Ao afirmar que pode haver fraude eleitoral caso as urnas eletrônicas não sejam impressas, os apoiadores do Presidente ovacionaram suas falas: “Tapetão por tapetão, sou mais o meu”, completou, dizendo que só Deus tiraria ele do cargo.

Bolsonaro participou de passeio de moto com apoiadores em SC.

O Presidente permaneceu em Santa Catarina para participar nesse sábado de um passeio de moto em Chapecó e Xanxerê no oeste de Santa Catarina.

O passeio começou por volta das 9h20, no Distrito Industrial Flávio Baldissera. Depois de percorrer as vias do município, os participantes chegaram por volta das 10h40 em Xanxerê, cidade na mesma região, para a inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, às 10h50, o grupo retornou a Chapecó e chegou ao local perto do meio-dia.

Lula reagiu às falas do Presidente dizendo que Bolsonaro está usando esse pretexto das urnas impressas, pois sabe que perderá as eleições e quer instalar o caos.