Bolsonaro diz que será condenado e critica processo como “meramente político”

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (18) que está certo de que será condenado no processo que investiga um suposto plano de golpe de Estado em 2022. Segundo ele, o processo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de natureza política e tem como objetivo tirá-lo da disputa eleitoral.

“Não tenho dúvida da minha condenação, o ministro Alexandre de Moraes tem certa ascendência”, declarou Bolsonaro, em entrevista à Reuters.

Ainda de acordo com o ex-presidente, ele nunca considerou sair do Brasil, mesmo diante do avanço das investigações. “Não é um processo normal, eles querem me tirar, de vez, do jogo político, eu sou o único que pode ganhar do Lula”, afirmou. Apesar de estar inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro reafirmou que é candidato à Presidência em 2026.

Nesta sexta, Bolsonaro foi alvo de uma nova operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal realizou busca e apreensão e determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente.

Segundo Moraes, Bolsonaro está “atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro”.

Além do monitoramento eletrônico, o ex-presidente está proibido de usar redes sociais, de manter contato com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros investigados no caso. Também deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana.