Bolsonaro diz que vai inaugurar este ano Ferrovia Norte-Sul

Agência Brasil

O candidato à reeleição para a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), destacou hoje (9) que o Brasil acordou para o uso do modal ferroviário em sua matriz de transportes e anunciou, para breve, a inauguração da Ferrovia Norte-Sul, ligando o Norte do país até o Sudeste e às demais regiões. Ele fez campanha em municípios do Maranhão e do Tocantins.

“Ainda no corrente ano, uma grande obra será inaugurada, a Ferrovia Norte-Sul. Que nasce no estado do Maranhão e, em grande parte, passa pelo Tocantins, Goiás e vai até o Rio de Janeiro. São 4,1 mil km de ferrovia. O Brasil despertou para o seu marco ferroviário. Coisas fantásticas temos feito por todo o Brasil. Mesmo com orçamento pequeno, porque temos teto de gastos, mas usando esse recurso de forma honesta, sobra dinheiro para muitas obras”, discursou Bolsonaro, na cidade de Araguatins (TO), já na divisa com o Pará, na região conhecida como Bico do Papagaio.

Discursando em cima de um palco, ao lado de lideranças políticas e candidatos, o presidente exaltou o agronegócio, principal atividade econômica da região, que será beneficiada com a expansão e pleno funcionamento da Ferrovia Norte-Sul, por onde será escoada a produção local para outros estados e países.

“Aqui é uma área grande, voltada para o agronegócio. Vocês são orgulho do nosso Brasil. São a locomotiva da nossa economia. Vocês garantem a nossa segurança alimentar e a de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O mundo, sem o Brasil, passa fome. E vocês sabem que temos um bom relacionamento com o mundo todo. Negociamos fertilizantes com a Rússia há seis meses. Graças a isso, está garantida a nossa produção no campo. Buscamos alternativas e, em poucos anos, seremos autossuficientes em fertilizantes no Brasil”, afirmou Bolsonaro.

O candidato abordou a questão da pandemia de covid-19, dizendo que comprou milhões de doses de vacina para a população, que pôde se imunizar. Ele também frisou que precisou aprovar o auxílio emergencial, para ajudar os necessitados.

“Em dois anos de pandemia, não faltaram recursos para nenhum estado ou município pelo Brasil. Compramos mais de 500 milhões de doses de vacinas para o povo, que tomou de forma voluntária. Atendemos os mais necessitados com o auxílio emergencial”, lembrou o presidente.

O candidato começou sua campanha na cidade de Imperatriz (MA), passando por Axixá do Tocantins (TO), onde fez um breve comício, e Augustinópolis (TO). No trajeto, Bolsonaro participou de motociata e andou em carro aberto, acenando para a população, que se reuniu à beira da estrada para ver a passagem do presidente.