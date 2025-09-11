A notícia que atravessa o Brasil!

Bolsonaro e aliados ficam inelegíveis por 8 anos e perda de cargos é decretada pelo STF

Decisão inédita atinge ex-presidente, generais, ex-ministros e ex-ajudantes de ordens.

11/09/2025 às 21:03

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e outros sete réus condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado Os oito condenados ficarão inelegíveis por 8 anos a partir da decisão desta quinta-feira, 11.

Leia também: Governador Wilson Lima critica condenação de Bolsonaro no STF e fala em “julgamento político”

“Declaro a inelegibilidade de todos os réus nos termos da Lei Complementar 135 (Lei da Ficha Limpa) pelo prazo de 8 anos a partir da decisão colegiada. Determino que se oficie a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral”, disse Moraes.

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam Moraes. Luiz Fux não votou.

A Primeira Turma também decretou a perda do cargo de delegados de Polícia Federal para Alexandre Ramagem e Anderson Torres. O colegiado também declarou a perda de mandato de Alexandre Ramagem como deputado federal após condenação.

Estadão Conteúdo

