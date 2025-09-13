Bolsonaro e aliados podem começar a cumprir penas até dezembro

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados condenados na ação penal da chamada trama golpista podem iniciar o cumprimento das penas ainda em 2025. De acordo com fontes do Supremo Tribunal Federal (STF), a execução das condenações deve ocorrer até dezembro, caso os recursos apresentados pelas defesas sejam rejeitados.

Na última quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo fixou penas que variam entre 16 e 27 anos de prisão. Apesar disso, a execução não é imediata, já que os advogados ainda podem entrar com embargos de declaração, recurso usado apenas para questionar omissões ou contradições no acórdão do julgamento.

Como o placar da votação foi de 4 a 1 contra os réus, não haverá possibilidade de levar o caso ao plenário da Corte. Nesse cenário, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, decidirá sobre o local de prisão dos condenados, que pode ser a Papuda, a Polícia Federal ou instalações militares.

Bolsonaro, em razão de problemas de saúde relacionados à facada sofrida em 2018, poderá pleitear prisão domiciliar, mas a concessão dependerá de decisão judicial.

