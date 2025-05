Bolsonaro e assessor de Trump discutem perseguição de Alexandre de Moraes durante encontro

Na última segunda-feira (6/5), em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu Ricardo Pita, assessor sênior do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para uma conversa na residência de Bolsonaro. Durante o encontro, o ex-presidente brasileiro expressou insatisfações em relação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que ele estaria perseguindo opositores do atual governo Lula.

Ricardo Pita, que atua em uma área equivalente ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, deve encaminhar os detalhes dessa conversa ao chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio. Em fevereiro, o setor em que Pita trabalha chegou a emitir uma nota pública criticando a suposta “censura” no Brasil, mensagem que foi amplamente divulgada pela Embaixada dos EUA no país.

PUBLICIDADE

No mesmo contexto, o chefe da área de sanções dos Estados Unidos, David Gamble, não conseguiu avançar em reuniões com a família Bolsonaro e recebeu uma negativa do governo Lula para que o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) fossem classificados como organizações terroristas. Trump, por sua vez, havia planejado transferir presos dessas facções para a prisão de alta segurança Cecot, localizada em El Salvador, destinada a terroristas.