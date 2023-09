Bolsonaro é internado em São Paulo para fazer duas cirurgias

O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta segunda-feira, às 14h30, para a realização de duas cirurgias cruciais. Os procedimentos, que incluem correções em alças intestinais e um desvio de septo, estão agendados para ocorrerem na terça-feira, 12 de setembro, de acordo com Fabio Wajngarten, assessor do ex-chefe do Executivo.

O médico responsável pelas cirurgias é Antônio Macedo, médico particular de Bolsonaro e figura central em sua equipe médica desde a tentativa de homicídio sofrida pelo ex-presidente em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. Naquela ocasião, Bolsonaro foi esfaqueado, resultando em ferimentos graves que agora estão causando uma suboclusão intestinal, motivo pelo qual a intervenção cirúrgica se faz necessária.

A decisão de submeter-se a essas cirurgias é uma medida preventiva e terapêutica importante para a saúde do ex-presidente, que busca recuperar-se totalmente das consequências da agressão sofrida há alguns anos. A equipe médica está otimista em relação ao sucesso dos procedimentos e à recuperação de Bolsonaro.

Redação AM POST