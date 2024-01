Bolsonaro é intimado para depor sobre suposta importunação a baleia em passeio de jet ski

A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento sobre uma suposta “importunação intencional” a uma baleia durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em 16 e 17 de junho de 2023.

O ex-assessor e advogado do ex-chefe do Executivo, Fabio Wajngarten, também será ouvido, com seu depoimento marcado para 7 de fevereiro de 2024. Wajngarten estava presente durante o passeio e será questionado pela Polícia Federal sobre os acontecimentos.

Em seu perfil no X (ex-Twitter), Wajngarten mencionou que avistar animais marinhos no litoral norte de São Paulo nunca “gerou notícia” ou “intimação processual”. Ele criticou o que chamou de “perseguição política, jurídica e midiática” direcionada ao ex-presidente Bolsonaro durante o episódio.

Vídeos que circularam nas redes sociais em junho de 2023 mostram uma pessoa em um jet ski próximo a uma baleia no litoral paulista. A pedido do Ibama, em 17 de novembro de 2023, o Ministério Público Federal informou que acompanharia o inquérito policial da PF. Para o órgão, o ex-presidente é suspeito de ser o condutor do veículo aquático.

Segundo a procuradora do caso, Marília Soares, o jet ski “com motor ligado chegou a aproximadamente a 15 metros” do animal, que estava na superfície. Bolsonaro ironizou o caso em 2023, minimizando as investigações em seu desfavor.

“Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na Esplanada é aquela que está no ministério”, declarou Bolsonaro, referindo-se a Flávio Dino.