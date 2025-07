Bolsonaro encerra entrevista ao vivo por causa de tornozeleira eletrônica

Notícias do Brasil – A BandNews precisou encerrar antes do previsto uma entrevista ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (18), por conta de uma das novas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro informou à equipe da emissora que precisava retornar para casa até às 19h, horário limite determinado pela tornozeleira eletrônica que passou a utilizar por decisão da Justiça.

As medidas foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado e os ataques ao sistema democrático brasileiro. Além da utilização obrigatória da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais, inclusive por meio de assessores, e de manter contato com outros investigados — incluindo embaixadores e membros de seu antigo governo.

A entrevista, transmitida ao vivo pelo canal de notícias, precisou ser interrompida de forma abrupta. A jornalista responsável pela condução do programa chegou a explicar aos telespectadores que o motivo era a necessidade de cumprimento da medida judicial. “A gente precisa encerrar agora porque o ex-presidente tem que voltar à residência dele antes das 19h”, disse a apresentadora.

As novas restrições fazem parte de um conjunto de ações do STF para garantir o andamento das investigações e evitar possível interferência de Bolsonaro ou de seus aliados no processo. A tornozeleira permite o monitoramento em tempo real da localização do ex-presidente e busca assegurar o cumprimento do recolhimento domiciliar noturno.