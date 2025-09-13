Bolsonaro fica inelegível até 2060 após condenação no STF  

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Além da pena de reclusão, os ministros decidiram que ele ficará inelegível por mais oito anos após o cumprimento da sentença, estendendo a restrição até 2060.

Na prática, Bolsonaro só poderia voltar a disputar eleições a partir de 2062, quando terá 107 anos. A medida é consequência da Lei da Ficha Limpa, que prevê inelegibilidade de condenados em decisão colegiada por oito anos após o fim da pena.

O julgamento, concluído nesta quinta-feira (11), resultou em placar de 4 a 1, com o ministro Luiz Fux sendo o único a votar pela absolvição. A decisão se soma à condenação já imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023, que havia declarado Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político.

Entre os crimes pelos quais foi condenado estão organização criminosa, dano qualificado, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. Ao todo, oito réus foram sentenciados no processo.

O ex-juiz eleitoral Márlon Reis, conhecido como “pai da Lei da Ficha Limpa”, destacou que a combinação da pena de prisão com a inelegibilidade prolongada retira de forma definitiva as chances de Bolsonaro voltar às urnas.

Enquanto aliados prometem recorrer a cortes internacionais, especialistas avaliam que a decisão marca um dos capítulos mais duros contra um ex-presidente no Judiciário brasileiro.