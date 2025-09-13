A notícia que atravessa o Brasil!

Bolsonaro fica inelegível até 2060 após condenação no STF  

Ex-presidente recebeu pena de 27 anos e 3 meses de prisão e terá restrição extra da Lei da Ficha Limpa.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 13:33

Foto: Marcos Corrêa/PR

Notícias do Brasil – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Além da pena de reclusão, os ministros decidiram que ele ficará inelegível por mais oito anos após o cumprimento da sentença, estendendo a restrição até 2060.

Na prática, Bolsonaro só poderia voltar a disputar eleições a partir de 2062, quando terá 107 anos. A medida é consequência da Lei da Ficha Limpa, que prevê inelegibilidade de condenados em decisão colegiada por oito anos após o fim da pena.

O julgamento, concluído nesta quinta-feira (11), resultou em placar de 4 a 1, com o ministro Luiz Fux sendo o único a votar pela absolvição. A decisão se soma à condenação já imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023, que havia declarado Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político.

Leia mais: Saiba quando Bolsonaro começa a cumprir a pena definida pelo STF

Entre os crimes pelos quais foi condenado estão organização criminosa, dano qualificado, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. Ao todo, oito réus foram sentenciados no processo.

O ex-juiz eleitoral Márlon Reis, conhecido como “pai da Lei da Ficha Limpa”, destacou que a combinação da pena de prisão com a inelegibilidade prolongada retira de forma definitiva as chances de Bolsonaro voltar às urnas.

Enquanto aliados prometem recorrer a cortes internacionais, especialistas avaliam que a decisão marca um dos capítulos mais duros contra um ex-presidente no Judiciário brasileiro.

