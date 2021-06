Bolsonaro ironiza Doria após ameaça de multa: ‘virou doninho de São Paulo?’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pôs em dúvida sua presença no jogo de abertura da Copa América, domingo (13), em Brasília e atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que ameaçou multar o presidente, caso ele não use máscara no sábado (12), durante passeio de motocicleta que fará no estado.

“Quem é o governador de São Paulo? Desconheço. Virou dono de São Paulo? Doninho? Virou doninho de São Paulo? ‘Se vier aqui, eu multo’”, disse Bolsonaro, afinando a voz ao simular declaração de Doria. No anexo do Palácio do Planalto onde funciona a Vice-Presidência, o general Hamilton Mourão foi questionado sobre o que pensa sobre a abolição do uso das máscaras.

“É uma questão de foro íntimo de cada um. Conheço gente aí que já teve duas vezes. Então, cada um sabe onde lhe apertam os calos”, afirmou, apesar das recomendações dos especialistas. Indagado se ele pretende deixar de usar a proteção, disse que, “em alguns lugares, com certeza” e prosseguiu em desacordo com as orientações de cientistas.

“Em lugar aberto, sim [tiraria a máscara]. Você fazer uma corrida de máscara, sozinho, acho que isso aí é até prejudicial. Em lugar fechado, com outras pessoas [usaria a proteção], principalmente pessoas que eu não conheço.

Na tradicional live semanal, o presidente Bolsonaro declarou que pretende participar do evento e ainda destacou que cerca de 40 mil pessoas devem fazer parte da manifestação. A última motociata de apoio ao presidente reuniu em torno de 20 mil pessoas no Rio de Janeiro, e foi alvo de críticas.