Bolsonaro manda estender bandeira gigante do Brasil no Palácio do Planalto

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou nessa sexta-feira (14) estender uma grande bandeira do Brasil no Palácio do Planalto, ocupando grande parte de sua fachada, e desafiou alguém a mandar retirá-la. Sem citar nomes, disse que “ninguém vai ter a coragem”.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro reclamou do pedido do Partido dos Trabalhadores para retirar a bandeira da frente de uma igreja evangélica em Belém. Ele disse que “foi bom” a justiça ter negado o pedido da legenda e que a bandeira se trata de um símbolo nacional.

“O PT disse que se tratava de propaganda eleitoral. Dessa vez, a juíza agiu corretamente, porque é um símbolo nacional, orgulho do Brasil. Hoje, mandei botar no Palácio da Alvorada, que é a minha casa. Não acho que ninguém vai ter a coragem de falar ‘retira daí, vou te dar um multa’”, disse o presidente em live.

Em um vídeo nas redes sociais, o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), exaltou a colocação da bandeira do Brasil. As imagens mostram o exato momento em que o pavilhão está sendo estendido.

Continua depois da Publicidade

“A nossa bandeira jamais será vermelha”, escreveu o senador.

A bandeira estendida tornou-se motivo para manifestações políticas em frente ao Palácio do Planalto. Motoristas pararam para vê-la e tirar fotos, além de gritarem os nomes, tanto de Bolsonaro, como de seu rival, o ex-presidente Lula.