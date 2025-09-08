Bolsonaro não deve comparecer ao STF para restante do julgamento, diz defesa

Notícias do Brasil – A Suprema Corte retoma nesta terça-feira (9/9) o julgamento da chamada trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é que a análise do caso siga até sexta-feira (12/9). Assim como na semana passada, Bolsonaro não deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar as sessões.

PUBLICIDADE

Segundo pessoas próximas, a decisão partiu da orientação de sua defesa. Um dos advogados do ex-presidente, Celso Villardi, afirmou à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, que a ausência se dá por motivos de saúde:

“Não irá. Queria ir, mas está sem condições”, disse o advogado.

Embora tenha relatado melhoras nas últimas semanas, Bolsonaro enfrentou crises de soluços recentemente e passou por exames médicos, conforme recomendação profissional. Em abril deste ano, ele também foi submetido a uma cirurgia no intestino.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

Durante os primeiros dias do julgamento, o ex-presidente acompanhou as sessões de casa, onde cumpre prisão domiciliar, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC).

No último sábado (7/9), Bolsonaro também optou por não participar das manifestações pró-anistia que ocorreram em diversas cidades do país. Ele acompanhou os atos pela internet, direto de sua residência no Jardim Botânico, em Brasília, enquanto seus filhos, a esposa e aliados políticos compareceram presencialmente às mobilizações.

Fontes próximas relataram que o ex-presidente está emocionalmente “para baixo” desde o início do julgamento no STF, o que reforça seu afastamento das aparições públicas recentes.