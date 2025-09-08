A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Bolsonaro não deve comparecer ao STF para restante do julgamento, diz defesa

Assim como na semana passada, Bolsonaro não deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar as sessões.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 12:55 - Atualizado em 08/09/2025 às 12:57

Ver resumo

Reprodução

Notícias do Brasil – A Suprema Corte retoma nesta terça-feira (9/9) o julgamento da chamada trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa é que a análise do caso siga até sexta-feira (12/9). Assim como na semana passada, Bolsonaro não deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar as sessões.

PUBLICIDADE

Segundo pessoas próximas, a decisão partiu da orientação de sua defesa. Um dos advogados do ex-presidente, Celso Villardi, afirmou à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, que a ausência se dá por motivos de saúde:

“Não irá. Queria ir, mas está sem condições”, disse o advogado.

Embora tenha relatado melhoras nas últimas semanas, Bolsonaro enfrentou crises de soluços recentemente e passou por exames médicos, conforme recomendação profissional. Em abril deste ano, ele também foi submetido a uma cirurgia no intestino.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

Durante os primeiros dias do julgamento, o ex-presidente acompanhou as sessões de casa, onde cumpre prisão domiciliar, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC).

No último sábado (7/9), Bolsonaro também optou por não participar das manifestações pró-anistia que ocorreram em diversas cidades do país. Ele acompanhou os atos pela internet, direto de sua residência no Jardim Botânico, em Brasília, enquanto seus filhos, a esposa e aliados políticos compareceram presencialmente às mobilizações.

Fontes próximas relataram que o ex-presidente está emocionalmente “para baixo” desde o início do julgamento no STF, o que reforça seu afastamento das aparições públicas recentes.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

Após participação no Rancho do Maia, Patixa foi filmada em briga com irmã e em confronto verbal com Márcia Dantas.

há 11 minutos

Brasil

Lula dividiu palco com presa por tráfico na Favela do Moinho; vídeo

Mãe e filha ligadas ao tráfico foram saudadas durante evento do governo federal que lançou programa habitacional.

há 15 minutos

Manaus

Motociclista sofre grave acidente com fraturas expostas na Avenida Constantino Nery em Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU após colisão em frente ao restaurante Picanha Mania, no bairro Flores.

há 19 minutos

Política

Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

As falas de Zé Ricardo ocorreram logo após as declarações do Capitão Carpê em defesa da anistia do ex-presidente

há 33 minutos

Política

Capitão Carpê defende anistia a Bolsonaro e ataca ações de Moraes: “Isso não chega perto de Justiça, é vingança”

O vereador parlamentar atacou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e declarou que o magistrado é movido por vingança.

há 48 minutos