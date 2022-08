Bolsonaro nomeia 17 desembargadores para o TRF-6, em Belo Horizonte; veja lista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) oficializou, nesta quinta-feira (11), a nomeação de 17 desembargadores que atuarão no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), que terá sede em Belo Horizonte e será inaugurado no dia 19 de agosto.

As nomeações, que foram publicadas no Diário Oficial da União, se somam à desembargadora Mônica Sifuentes, que já havia pedido transferência do TRF-1. Dessa forma, no total serão 18 desembargadores no TRF-6.

Dentro os indicados pela OAB de Minas Gerais, Bolsonaro escolheu os advogados Grégore Moreira de Moura e Flávio Boson Gambogi. Nas vagas destinadas aos membros do Ministério Público Federal, o presidente nomeou Edilson Vitorelli Diniz Lima e Álvaro Ricardo de Souza Cruz.

Seis juízes que hoje atuam no TRF-1 foram promovidos a desembargadores pelo critério de merecimento. São eles: Klaus Kuschel, André Prado de Vasconcelos, Simone dos Santos Lemos Fernandes, Luciana Pinheiro Costa, Pedro Felipe de Oliveira Santos e Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes.

A lista dos indicados termina com as promoções de sete juízes do TRF-1 pelo critério de antiguidade. Os nomes deles já haviam sido definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A publicação no Diário Oficial apenas tornou oficial a passagem para desembargador no TRF-6.

Foram nomeados por este critério Vallisney de Souza Oliveira, Ricardo Machado Rabelo, Lincoln Rodrigues de Faria, Marcelo Dolzany da Costa, Rubens Rollo D’Oliveira, Evandro Reimão dos Reis, e Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho.

Confira a lista completa:

Nomeados da lista da OAB-MG:

Gregore Moreira de Moura

Flávio Boson Gambogi

Nomeados da lista do MPF:

Edilson Vitorelli Diniz Lima

Álvaro Ricardo de Souza Cruz.

Nomeados pelo critério de merecimento:

Klaus Kuschel

André Prado de Vasconcelos

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Luciana Pinheiro Costa

Pedro Felipe de Oliveira Santos

Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes

Nomeados pelo critério de antiguidade:

Vallisney de Souza Oliveira

Ricardo Machado Rabelo

Lincoln Rodrigues de Faria

Marcelo Dolzany da Costa

Rubens Rollo D’Oliveira

Evandro Reimão dos Reis

Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho

Transferência do TRF-1:

Mônica Sifuentes

Fonte: O Tempo