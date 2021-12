Bolsonaro para lotérica ao fazer jogo na Mega da Virada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a uma lotérica em Guarujá, no litoral de São Paulo, para jogar na Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 350 milhões, nesta quarta-feira (22). Ele estava acompanhado do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.

A lotérica fica na Rua Cavalheiro Nami Jafet, no Centro da cidade. Em um vídeo postado pelo assessor especial do presidente, Max Guilherme Machado de Moura, Bolsonaro aparece ao lado de Ricardo Salles.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro entra sem máscara na lotérica, acompanhando, também, dos seguranças e do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele faz sua aposta na Mega da Virada e é cumprimentado por alguns apoiadores e funcionários do local. Ao fim do vídeo, aparece Ricardo Salles.

Fonte: G1