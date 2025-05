Bolsonaro participa de marcha pró-anistia com milhares de apoiadores em Brasília

Notícias do Brasil – Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram nesta quarta-feira (7/5), em Brasília, durante a “Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária”, manifestação em apoio à anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O evento contou com a presença de parlamentares e lideranças do PL, como o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que estimou a participação de cerca de 10 mil pessoas. A Polícia Militar do Distrito Federal não divulgou números oficiais.

Mesmo recém-saído do hospital após procedimento cirúrgico, Bolsonaro compareceu ao ato e discursou por volta das 16h. Do alto do trio elétrico, ele afirmou que a anistia é um ato político exclusivo do Parlamento, fazendo referência ao Supremo Tribunal Federal (STF): “O Parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada.”

Durante seu discurso, o ex-presidente agradeceu o apoio dos manifestantes e afirmou: “Não tenho obsessão por poder. Sou apenas um instrumento, um empregado de vocês”. Ele também fez críticas veladas a figuras do poder, sugerindo que “há quem pratique maldades e ainda durma em paz”.

Valdemar, por sua vez, elogiou a presença de Bolsonaro e reforçou o caráter pacífico da manifestação. A caminhada teve início na Funarte e seguiu até a Avenida José Sarney, nas proximidades do Congresso Nacional, onde os participantes permaneceram até as 18h.