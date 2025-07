Bolsonaro participa de motociata em Brasília ao lado de aliados; veja quem participou

Notícias do Brasil – Apesar das medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (29/7) de uma motociata com apoiadores em Brasília. O evento fez parte do Motoweek, tradicional encontro de motociclistas realizado no Parque Granja do Torto, e contou com a presença de aliados políticos próximos ao ex-presidente.

A participação de Bolsonaro ocorreu mesmo após ser alvo de um mandado de busca e apreensão no dia 18 de julho, no âmbito do inquérito que investiga crimes contra a soberania nacional. Ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ele visitou o estande de sua marca de capacetes.

Além da família Bolsonaro, outros nomes da base aliada estiveram presentes no evento, como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e parlamentares da bancada bolsonarista no Congresso Nacional.

Veja os políticos que participaram da motociata com Bolsonaro:

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

Wilder Morais (PL-GO), senador

Marcos Rogério (PL-RO), senador

Celina Leão (PP-DF), vice-governadora do DF

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), deputado federal e líder do PL na Câmara

Hélio Lopes (PL-RJ), deputado federal

Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal

Na saída do evento, o grupo de políticos subiu em um trio elétrico acompanhado por apoiadores em motocicletas. Eles seguiram pela via do Eixo Rodoviário Norte em direção à Rodoviária do Plano Piloto. A Polícia Militar do Distrito Federal montou barricadas para impedir a entrada do comboio na Esplanada dos Ministérios, que abriga prédios como o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto.

Já nas proximidades da Catedral Metropolitana de Brasília, Bolsonaro desceu do trio e conversou com manifestantes. O ato foi encerrado pouco depois, e o ex-presidente retornou à sua residência, respeitando a medida judicial que o obriga a cumprir recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h nos dias de semana, e integral durante os fins de semana.