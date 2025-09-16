Bolsonaro passa mal e é levado as pressas a hospital em Brasília sob escolta policial

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, foi levado às pressas para o hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta terça-feira (16/9), após apresentar um mal-estar. Um comboio de veículos da polícia acompanhou a remoção, reforçado ainda por um helicóptero que monitorava o deslocamento.

Segundo informações divulgadas pelo site Metrópoles, Bolsonaro teria sofrido queda de pressão seguida de episódios de vômito, o que gerou preocupação imediata sobre seu estado clínico.

Mais cedo, a defesa do ex-presidente já havia encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) um atestado médico referente a exames realizados no último fim de semana. O documento aponta que Bolsonaro apresenta anemia por deficiência de ferro e que exames de imagem revelaram uma sequela de pneumonia recente por broncoaspiração.

Além disso, o relatório médico detalha que o ex-presidente passou por procedimentos dermatológicos para retirada de oito lesões de pele localizadas no tronco e no braço direito. Durante a intervenção, também recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

Os médicos recomendaram a continuidade de tratamentos para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas contra broncoaspiração, reforçando que o estado de saúde do ex-presidente exige acompanhamento constante.

De acordo com o cirurgião Cláudio Birolin, um dos profissionais responsáveis pela assistência, Bolsonaro tem se alimentado de forma inadequada, o que tem contribuído para a fragilidade geral de sua saúde.

A situação de saúde de Bolsonaro repercute não apenas no meio político, mas também entre apoiadores, que têm demonstrado apreensão diante da sequência de problemas médicos enfrentados pelo ex-presidente. Desde o atentado sofrido em 2018, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro acumula um histórico de internações e intervenções cirúrgicas que continuam a impactar sua rotina.