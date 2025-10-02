A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Bolsonaro pede a Moraes visitas de Valdemar Costa Neto e Sóstenes Cavalcante

Os advogados do ex-presidente têm insistido na necessidade de encontros semanais com Valdemar.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 13:29

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta quinta-feira (2/10) um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber visitas de lideranças políticas e aliados próximos. Entre os nomes solicitados estão o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

PUBLICIDADE

Leia mais: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

No mesmo requerimento, a defesa de Bolsonaro também pediu autorização para as visitas do vereador Gilson Machado Guimarães, da Câmara Municipal do Recife, e do senador Márcio Bittar (União-AC).

PUBLICIDADE

Os advogados do ex-presidente têm insistido na necessidade de encontros semanais com Valdemar, justificando que o contato direto com o dirigente do PL é indispensável para a articulação política da sigla. Até o momento, porém, não houve autorização de Moraes para esse tipo de liberação prévia.

Prisão e condenação

Bolsonaro está preso desde 4 de agosto, após descumprir determinação judicial em processo que apura coação envolvendo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista investigada pelo STF.

Problemas de saúde

Nos últimos dias, Bolsonaro também enfrentou crises de saúde. Em 29 de setembro, sua família acionou o médico Cláudio Birolini após o ex-presidente apresentar fortes soluços e episódios de vômito em sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que os sintomas foram os mais intensos até agora, levantando a possibilidade de nova internação hospitalar, que acabou sendo descartada.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Corpo de mulher torturada e morta pelo CV é encontrado devorado por urubus

Criminoso acusado de sequestrar, torturar e matar Clarissa da Silva Sousa é preso no Distrito Federal.

há 16 minutos

Brasil

Sindicato ligado a irmão de Lula movimentou R$ 1,2 bilhão em seis anos, aponta Coaf

A entidade tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

há 21 minutos

Brasil

Polícia Federal desmantela organização criminosa que fraudava concursos públicos

Operação mira fraudes no Concurso Público Nacional Unificado e em certames de instituições renomadas.

há 56 minutos

Esporte

Manaus Futebol Americano contesta eliminação da Superliga Nacional e aciona justiça contra decisão arbitrária

Time que estava classificado foi surpreendido com penalidade desproporcional após pedido de alteração de amistoso.

há 59 minutos

Polícia

Pedófilo é preso por estuprar e filmar abusos contra criança de 11 anos em Manacapuru

A mãe da vítima procurou a delegacia após encontrar celular com vídeos, fotos e mensagens relacionados a atos sexuais entre o vizinho e sua filha.

há 2 horas