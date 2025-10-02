Bolsonaro pede a Moraes visitas de Valdemar Costa Neto e Sóstenes Cavalcante

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta quinta-feira (2/10) um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber visitas de lideranças políticas e aliados próximos. Entre os nomes solicitados estão o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

No mesmo requerimento, a defesa de Bolsonaro também pediu autorização para as visitas do vereador Gilson Machado Guimarães, da Câmara Municipal do Recife, e do senador Márcio Bittar (União-AC).

Os advogados do ex-presidente têm insistido na necessidade de encontros semanais com Valdemar, justificando que o contato direto com o dirigente do PL é indispensável para a articulação política da sigla. Até o momento, porém, não houve autorização de Moraes para esse tipo de liberação prévia.

Prisão e condenação

Bolsonaro está preso desde 4 de agosto, após descumprir determinação judicial em processo que apura coação envolvendo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista investigada pelo STF.

Problemas de saúde

Nos últimos dias, Bolsonaro também enfrentou crises de saúde. Em 29 de setembro, sua família acionou o médico Cláudio Birolini após o ex-presidente apresentar fortes soluços e episódios de vômito em sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) relatou nas redes sociais que os sintomas foram os mais intensos até agora, levantando a possibilidade de nova internação hospitalar, que acabou sendo descartada.