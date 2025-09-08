A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para procedimento cirúrgico em prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação do ministro Moraes.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 16:51

Notícias do Brasil  – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para se submeter a um procedimento cirúrgico no próximo domingo (14/9), segundo ofício enviado pela defesa do ex-mandatário. O procedimento tem como objetivo a remoção de lesões na pele, especificamente um nevo melanocítico localizado no tronco, que apesar de ser geralmente benigno, deve ser monitorado em caso de alterações no tamanho, formato ou cor.

Leia  mais: ADS divulga programação das Feiras de Produtos Regionais com 4 edições especiais nesta semana em Manaus

A cirurgia ocorrerá no Hospital DF Star, em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia. Caso a autorização seja concedida, o procedimento provavelmente será realizado dois dias após o término do julgamento do ex-presidente na Primeira Turma do STF, previsto para encerrar na sexta-feira (12/9).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação do ministro Moraes, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e restrições de horários para sair de casa, medidas que começaram a ser aplicadas em 18 de julho. A prisão domiciliar decorreu do descumprimento de medidas cautelares anteriores, incluindo a proibição de uso de redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros.

O pedido de cirurgia ocorre em meio ao julgamento no STF sobre a denúncia que liga Bolsonaro a uma suposta trama golpista, que envolve outros sete réus. Na sessão que retornou nesta terça-feira (9/9), o relator Alexandre de Moraes dará início à votação, após a leitura do relatório do caso e as sustentações orais já apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela defesa.

Segundo o documento enviado à Corte, a intervenção cirúrgica tem caráter preventivo e visa a remoção do nevo, procedimento considerado de rotina para monitoramento de lesões que possam evoluir de forma irregular.

