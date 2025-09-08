Bolsonaro pede autorização a Moraes para procedimento cirúrgico em prisão domiciliar

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para se submeter a um procedimento cirúrgico no próximo domingo (14/9), segundo ofício enviado pela defesa do ex-mandatário. O procedimento tem como objetivo a remoção de lesões na pele, especificamente um nevo melanocítico localizado no tronco, que apesar de ser geralmente benigno, deve ser monitorado em caso de alterações no tamanho, formato ou cor.

A cirurgia ocorrerá no Hospital DF Star, em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia. Caso a autorização seja concedida, o procedimento provavelmente será realizado dois dias após o término do julgamento do ex-presidente na Primeira Turma do STF, previsto para encerrar na sexta-feira (12/9).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação do ministro Moraes, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e restrições de horários para sair de casa, medidas que começaram a ser aplicadas em 18 de julho. A prisão domiciliar decorreu do descumprimento de medidas cautelares anteriores, incluindo a proibição de uso de redes sociais, mesmo por intermédio de terceiros.

O pedido de cirurgia ocorre em meio ao julgamento no STF sobre a denúncia que liga Bolsonaro a uma suposta trama golpista, que envolve outros sete réus. Na sessão que retornou nesta terça-feira (9/9), o relator Alexandre de Moraes dará início à votação, após a leitura do relatório do caso e as sustentações orais já apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela defesa.

Segundo o documento enviado à Corte, a intervenção cirúrgica tem caráter preventivo e visa a remoção do nevo, procedimento considerado de rotina para monitoramento de lesões que possam evoluir de forma irregular.