Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber barbeiro em casa

Requerimento cita serviços exclusivos de barbearia, com respeito às restrições do STF, e identifica o profissional como Charlinston Borges Fernandes.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 17:38

Notícias do Brasil – A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta quarta (8/10), autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que um barbeiro possa atendê-lo em casa. No pedido, os advogados informam que o profissional é Charlinston Borges Fernandes, descrito como pessoa de confiança de Bolsonaro.

A justificativa apresentada à Corte destaca que os serviços seriam estritamente de barbearia, com observância integral das restrições impostas pelo STF. O atendimento, segundo o requerimento, pode abranger corte de cabelo e barba, além de procedimentos como tratamentos capilares, selagem, tonalização, massagem, depilação e cuidados com as sobrancelhas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes no âmbito de inquérito que resultou em sua condenação a 27 anos e 3 meses de prisão, pela acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A defesa afirma que a presença do barbeiro se limita ao exercício de atividade profissional e não afronta as condições determinadas pelo Supremo.

O pedido ressalta que a ida do profissional ao local busca garantir a manutenção de cuidados pessoais de forma controlada e compatível com as restrições vigentes. A solicitação aguarda análise do ministro, que é o relator do processo no qual estão fixadas as medidas atualmente cumpridas pelo ex-presidente.

 

