Brasil

Bolsonaro pediu em mensagem ao filho Eduardo que poupasse críticas ao ministro Gilmar Mendes

As conversas foram datadas de junho deste ano e foram encontradas durante investigações da PF sobre de obstrução da Justiça.

Por Fernanda Pereira

21/08/2025 às 12:28 - Atualizado em 21/08/2025 às 13:07

Notícias do Brasil – Em mensagens recuperadas pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a evitar críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. As conversas, datadas de junho deste ano, foram encontradas durante investigações sobre tentativas de obstrução da Justiça relacionadas à chamada “trama golpista”.

Em uma troca de mensagens, Eduardo enviou três arquivos a Bolsonaro e perguntou se poderia compartilhá-los. A resposta do ex-presidente foi direta: “Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar”. Além disso, Bolsonaro mencionou que estava em contato com alguns ministros do STF e que “todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções”, referindo-se às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Essas revelações fazem parte do relatório final da Polícia Federal, que indiciou Bolsonaro e Eduardo por tentativa de obstruir a ação penal sobre a trama golpista. O conteúdo das mensagens sugere uma estratégia para influenciar decisões do STF e minimizar críticas a aliados do ex-presidente.

A orientação de Bolsonaro a Eduardo reflete uma tentativa de alinhar posturas públicas e evitar atritos com membros do STF, especialmente em um momento de tensão política e institucional. A investigação continua em andamento, e novas informações podem surgir nos próximos dias.

Leia mais: Gilmar Mendes determina indenização a mulher denunciada por aborto após atendimento hospitalar

