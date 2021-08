Bolsonaro reage à decisão de Moraes sobre inquérito das Fake News: “acusação gravíssima”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na noite desta quarta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em incluir o mandatário no Inquérito das Fake News, que apura a divulgação de informações falsas. Bolsonaro acusou Moraes de mentir e disse que isso é “gravíssimo”, mas a ação não o intimida. A decisão do ministro atende ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O ministro Alexandre de Moraes me colocando no inquérito das fake news… Não fala fake news, não, fala inquérito da mentira, me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, ainda mais em um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico. Ele abre, ele apura e ele pune?”, questionou Bolsonaro em entrevista ao “Pingos nos Is” da Jovem Pan.

“Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho do que ninguém”, completou.

“Um presidente da República pode ser investigado? Pode, em um inquérito que comece lá no Ministério Público, e não diretamente de alguém interessado. Esse alguém vai abrir o inquérito, como abriu, catar provas e julgar? Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição e jogo, se preciso for, com as armas do outro lado”, ameaçou o mandatário.

O mandatário também disse que não vai ser o inquérito estando nas mãos de Moraes que vai o “intimidar” ou até mesmo o próprio TSE. “Eu posso errar, tenho direito a criticar, mas não estamos errados”, completou.

