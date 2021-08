Bolsonaro receberá desfile de tanques de guerra na Esplanada dos Ministérios e deixa esquerda indignada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro receberá nesta terça-feira (10/8) um desfile de blindados e tanques de guerra na Esplanada dos Ministérios. O evento ocorre no mesmo dia em que o projeto de voto impresso deverá ser analisado pela Câmara dos deputados e isso é visto pela esquerda como uma espécie de intimidação do mandatário. Forças Armadas levarão às imediações do Palácio do Planalto carros blindados, aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes, totalizando 150 veículos.

Parlamentares da esquerda publicaram nas redes sociais manifestações repudiando o anúncio do desfile. O PSOL relacionou o evento diretamente à votação da PEC do voto impresso, bandeira de Jair Bolsonaro que deve ser derrotada no Legislativo. A ação foi classificada como “intimidação golpista” e o presidente nacional da legenda, Juliano Medeiros, anunciou que vai pedir a proibição de qualquer veículo ou tropa militar durante as votações no Congresso.

URGENTE! PSOL vai entrar com mandado de segurança para impedir desfile militar durante a votação do voto impresso, nessa terça. O caso é grave. O Brasil não vai aceitar intimidações golpistas! — PSOL 50 (@psol50) August 9, 2021

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

A informação de que haverá uma manobra militar amanhã na Esplanada dos Ministérios é grave. O PSOL decidiu entrar com um Mandado de Segurança na Justiça do DF para proibir qualquer presença de veículos ou tropas militares durante as votações no Congresso Nacional. — Juliano Medeiros (@julianopsol) August 9, 2021

De acordo com nota divulgada pela Marinha, a iniciativa faz parte da Operação Formosa, um treinamento militar realizado desde 1988 e que este ano, pela primeira vez, contará também com a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

Na ocasião, os veículos estacionarão em frente ao Palácio do Planalto, onde o mandatário e o Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, receberão convites para comparecer à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, no Campo de Instrução de Formosa (CIF).

“Nesta terça-feira (10/8), pela manhã, comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, serão entregues ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, os convites para comparecerem à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, no CIF”, diz a nota.