Bolsonaro repudia ‘ação armada’ de Roberto Jefferson contra Polícia Federal

Redação AM POST*

Após o ex-deputado Roberto Jefferson trocar tiros com policiais federais e ferir agentes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para repudiar o ato do seu apoiador, que também atacou a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

O presidente também disse ter determinado que o Ministro da Justiça, Anderson Torres, vá ao Rio de Janeiro para acompanhar o “andamento deste lamentável fato”.

Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

Neste domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Roberto Jefferson após o ex-deputado federal gravar vídeo atacando a ministra Cármen Lúcia com xingamentos machistas. Jefferson está em prisão domiciliar e proibido de usar redes sociais.

Jefferson publicou nesta manhã novos vídeos nos quais afirma ter trocado tiros com a Polícia Federal após a tentativa de prisão. A PF confirmou que, até o momento, foi identificada uma agente ferida na ação, que foi levada ao hospital mais próximo. Segundo a filha do ex-deputado, Cristiane Brasil, a policial foi atingida por estilhaços de bala. Cristiane Brasil convocou “quem estiver perto” para ir à casa de Jefferson, em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. Instantes depois, sua conta na plataforma saiu do ar.