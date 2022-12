Bolsonaro se encontra com apoiadores depois da diplomação de Lula

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a aparecer em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (12). O encontro ocorreu algumas horas depois da diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Continua depois da Publicidade

Um padre acompanhou o chefe do Executivo e diversas crianças se juntaram a eles para tirar fotos. O sacerdote gritava palavras de ordem e de agradecimento, e os apoiadores do presidente as repetiam. Bolsonaro, no entanto, permaneceu calado. Os apoiadores também esbravejaram: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

O presidente deixou o local sem falar com os apoiadores. Ontem, Bolsonaro também apareceu no local durante a tradicional cerimônia de arriamento da bandeira nacional, que acontece diariamente às 18h. Ao som de “fica, Bolsonaro”, ele permaneceu alguns minutos parado e em silêncio diante da multidão, chegou a caminhar perante os manifestantes, e acompanhou um momento de oração, conduzido por um homem que se identificou como um pastor do Distrito Federal.

Desde o dia 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro realizam protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São movimentos que começaram fechando rodovias e, depois, migraram para as portas de quarteis com pedidos de “intervenção federal” e para que as Forças Armadas “salvem o Brasil”.

Continua depois da Publicidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, discursou na cerimônia de diplomação e criticou as manifestações dos brasileiros contra ministros Supremo Tribunal Federal (STF) ao que chamou de “covardes ataques e violências pessoais a todo o poder judiciário”.