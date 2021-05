Bolsonaro sobrevoa de helicóptero manifestação a seu favor

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Reuters

Com manifestações a seu favor acontecendo em várias capitais do país, o presidente Jair Bolsonaro usou neste sábado (1º) um helicóptero das Forças Armadas para sobrevoar a Esplanada do Ministérios, onde algumas centenas de pessoas se reuniram.

Continua depois da Publicidade

Manifestantes esperavam a participação do presidente, mas, depois de sobrevoar a Esplanada por cerca de meia hora, Bolsonaro voltou ao Palácio da Alvorada.

Manifestações aconteceram, além da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, além de outras capitais.

Nas redes sociais, os bolsonaristas conseguiram subir a hashtag “Eu Autorizo”, em referência a uma fala de Bolsonaro, há cerca de duas semanas, em que o presidente disse que esperava “um sinal do povo” para agir, sem deixar claro a que tipo de ação estava se referindo.

Continua depois da Publicidade

Nas manifestações, algumas faixas defendiam uma “intervenção militar com Bolsonaro no poder”, além da aprovação do voto impresso e o fim das medidas de restrição de circulação decretadas nos Estados para conter a pandemia de Covid-19.

Em Brasília, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, participou do ato e fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Eduardo ainda postou uma imagem do helicóptero da Presidência e marcou o pai em suas redes.