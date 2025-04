Bolsonaro tem piora no quadro clínico; confira boletim médico

Notícias do Brasil – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou agravamento em seu estado de saúde e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Segundo boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (24), houve elevação da pressão arterial e piora nos exames laboratoriais hepáticos. Ele está hospitalizado desde o último dia 11 e ainda não há previsão de alta.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem ainda hoje. A nota informa que o ex-presidente continua em jejum oral e recebendo nutrição exclusivamente por via parenteral, procedimento comum em pacientes com dificuldades de alimentação após intervenções gastrointestinais. Além disso, ele segue com sessões de fisioterapia motora e cuidados para prevenção de trombose venosa.

PUBLICIDADE

A piora ocorre após um período de relativa estabilidade. Desde sua internação, boletins médicos vinham sendo divulgados diariamente, porém, na quarta-feira (23), nenhuma atualização foi publicada, o que gerou especulações nas redes sociais e entre apoiadores. O silêncio temporário foi interpretado como sinal de preocupação, o que foi parcialmente confirmado com o novo comunicado.

O quadro clínico delicado é consequência de uma cirurgia extensa para desobstrução intestinal realizada após Bolsonaro passar mal durante uma agenda política no Rio Grande do Norte. Após o episódio, ele foi transferido de urgência para Brasília, onde permanece sob cuidados intensivos.

A equipe médica mantém a recomendação de não receber visitas, reforçando o estado ainda crítico de saúde do ex-presidente. A ausência de previsão de alta da UTI também indica que o tratamento ainda está em uma fase sensível.

PUBLICIDADE

Nas redes sociais, aliados e simpatizantes de Bolsonaro têm expressado apoio, enquanto críticos destacam o histórico de problemas de saúde enfrentados pelo ex-presidente desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, que resultou em múltiplas cirurgias abdominais ao longo dos últimos anos.

Leia o boletim na íntegra

“O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI.”

PUBLICIDADE

Oficial de justiça

Mesmo hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi formalmente intimado nesta quarta-feira (23) sobre a abertura de processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que o julgará por tentativa de golpe de Estado. Um oficial de justiça foi até o local e intimou o ex-presidente que desmontou-se irritado.

PUBLICIDADE

Em nota, o STF disse que a “divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de na terça-feira (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado na quarta-feira (23/4)”.