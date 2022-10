Bolsonaro vai recepcionar jogadores do Flamengo no aeroporto após título da Libertadores

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro irá recepcionar os jogadores do Flamengo, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Candidato à reeleição, Bolsonaro votou na manhã deste domingo (30) na Vila Militar e seguiu para a base aérea. De acordo com a sua assessoria, o presidente “veio acompanhado de um comboio formado por policiais e motociclistas”.

A previsão era de que os jogadores saíssem pelo Terminal de Cargas do Galeão em seus carros privados. O cenário mudou depois da confirmação de que Bolsonaro gostaria de recepcionar os jogadores e que os atletas estavam dispostos a isso. Agora, o encontro será no salão nobre do aeroporto, para onde torcedores se deslocaram assim que souberam da notícia.

Neste sábado, ainda no estádio Monumental, em Guayaquil, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e outros dirigentes do time comemoraram a conquista do Tri da Libertadores fazendo alusão ao número de Bolsonaro nas urnas.

