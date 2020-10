“Bom brasileiro é o que defende a soberania nacional”, diz general Heleno

O Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, fez uma série de postagens no domingo (18) para falar sobre a importância de preservar a soberania nacional. Com o título de “Bom Brasileiro”, o texto trouxe algumas convicções do ministro como de que o “bom brasileiro não se une a organizações estrangeiras, com interesses explicitamente contrários aos nossos”.

– Bom brasileiro não se une a organizações estrangeiras, com interesses explicitamente contrários aos nossos, e cujos objetivos são intervir em assuntos internos do Brasil para tirar enormes proveitos econômicos e nos desqualificar internacionalmente – escreveu.

Heleno também falou sobre a importância da Amazônia e declarou que o ecossistema pertence ao Brasil e que, portanto, cabe aos brasileiros explorarem, de forma sustentável.

– Bons brasileiros discordam, discutem, ponderam, divergem, mas têm orgulho de saber que, durante séculos, gerações que nos antecederam preservaram nosso território, nossa cultura, nossas incalculáveis riquezas e nossa liberdade – completou.

Confira abaixo o texto escrito pelo general Augusto Heleno:

“BOM BRASILEIRO”

Para mim, bom brasileiro se une a seus concidadãos, em busca de soluções viáveis para os problemas nacionais. Bom brasileiro analisa os desafios a enfrentar e se dedica a construir pontes para o futuro.

Bom brasileiro não se une a organizações estrangeiras, com interesses explicitamente contrários aos nossos, e cujos objetivos são intervir em assuntos internos do Brasil para tirar enormes proveitos econômicos e nos desqualificar internacionalmente.

Bom brasileiro é o que defende a soberania nacional e acredita que a Amazônia Brasileira nos pertence e cabe a nós explorá-la, de forma sustentável, para o bem da nossa gente.

Bons brasileiros discordam, discutem, ponderam, divergem, mas têm orgulho de saber que, durante séculos, gerações que nos antecederam preservaram nosso território, nossa cultura, nossas incalculáveis riquezas e nossa liberdade. Deu pra entender ou precisa desenhar?”

