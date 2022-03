Bombeiros tentam resgatar mulher que caiu em poço de 30 metros de profundidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros continua nesta sexta-feira (25) com o resgate de Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, que caiu dentro de um poço de 30 metros de profundidade em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. Ela está há mais de 15 horas no local.

Sônia caiu no poço junto com Edilânea Moreira, de 38 anos, que foi foi retirada horas depois e levada para atendimento médico com ferimentos nos braços e no fêmur. Conforme familiares, a mulher passa bem.

De acordo com os parentes, a cacimba está desativada há muito tempo, na casa que fica no Bairro Santa Tereza, no município do Cariri. Os bombeiros ainda trabalham no resgate com o reforço de equipes do Crato e de voluntários. Na manhã desta sexta-feira a equipe aguarda um guincho para poder içar a tampa da cacimba e só depois resgatar a segunda mulher.

Os bombeiros precisaram interromper o trabalho à noite em razão do início de chuva, o que atrasou o resgate. De acordo com major Artur Graça, houve um deslizamento de terra e o poço é muito profundo. Por conta disso a equipe demorou para chegar na primeira vítima.

*Com informações do G1