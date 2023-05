Botijão de gás fica mais caro com novo ICMS

Redação AM POST*

O preço do botijão de gás de cozinha ficou cerca de R$1 mais caro em Manaus desde segunda-feira (1º), devido à mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que agora terá valor único em todo o país. De acordo com cálculos do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo

(Sindigás), que representa as distribuidoras do setor, o aumento médio do imposto será de 11,9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em média, o ICMS equivale a R$ 14,60 do valor do botijão de gás, taxa que vai subir para R$ 16,34 neste mês (considerando o botijão de 13 kg).

Anteriormente, cada estado cobrava um ICMS diferente no produto (cuja média representava R$ 14,60 por botijão). O novo valor fixo para todas as unidades da federação, de R$ 1,2571 por quilo, representa uma alta na maioria dos casos, e uma queda em alguns estados.

O impacto causado com a mudança é de R$ 0,48, mas revendedores já repassam aumento de R$ 1, como é o caso de uma distribuidora na zona norte de Manaus. A botija de gás de 5 quilos agora custa R$ 64; de 8 quilos, R$ 84; de 10 quilos, R$ 104; de 13 quilos, R$ 125; e de 20 quilos, R$ 245.