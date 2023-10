Boxeador morre após sofrer nocaute durante evento de lutar amador

Notícias do Brasil – O evento UFC Jeri terminou em tragédia no último sábado (7). João Victor Penha, de 23 anos, perdeu a vida após ser nocauteado pelo oponente. De acordo com as informações do portal G1, o lutador foi internado às pressas após receber o golpe, e depois de três lutando para sobreviver acabou falecendo na terça-feira (10).

O evento amador aconteceu numa quadra pública de esporte. Ainda conforme os relatos, o jovem foi atingido no rosto e em seguida, desmaiou. Ele ainda foi socorrido no local, mas precisou ser levado ao hospital Santa Casa de Sobral,

Em nota, a unidade hospitalar informou que “após a realização de exames, foi decretada morte encefálica do paciente, que evoluiu também para uma parada circulatória”, declarou o hospital.

Nas redes sociais o evento lamentou a morte de João Victor.

