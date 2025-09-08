A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Brasil alcança marca histórica de 6,52 milhões de turistas em oito meses

País supera números de Chile, Uruguai e Peru e já cumpriu quase toda a meta de visitantes internacionais para 2025.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 06:24

Ver resumo

Foto: © José Cruz/Agência Brasil

Notícias do Brasil – O turismo brasileiro vive um momento histórico. De janeiro a agosto de 2025, o Brasil recebeu 6,52 milhões de turistas internacionais, um crescimento de 46,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

PUBLICIDADE

Ok O número não apenas supera o acumulado de países vizinhos durante todo o ano de 2024 — como Chile (5,2 milhões), Uruguai e Peru (3,3 milhões cada) —, mas também coloca o país muito próximo de atingir a meta de 6,9 milhões de visitantes prevista para 2025 no Plano Nacional de Turismo. Até agora, já são 94,6% do objetivo alcançado.

Leia mais: Belém assegura 53 mil leitos para receber visitantes durante a COP30, afirma ministro do Turismo

PUBLICIDADE

Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, o resultado confirma o Brasil como destino em ascensão no cenário global.

“O Brasil está mais aberto e conectado ao mundo do que nunca. Nosso esforço em qualificação, promoção e estruturação do turismo está dando resultados concretos. Estamos colocando o país no patamar de potência turística mundial”, afirmou.

PUBLICIDADE

O desempenho de agosto também foi recorde: 576 mil chegadas internacionais, aumento de 37,8% em comparação a agosto de 2024, superando inclusive o pico de 2016, ano dos Jogos Olímpicos no Rio.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a expectativa é ultrapassar os 8 milhões de turistas até o fim do ano, o que consolidaria o turismo como uma das principais indústrias sustentáveis geradoras de emprego no país.

PUBLICIDADE

Principais emissores Argentina: mais de 2,6 milhões de visitantes Chile: 539 mil Estados Unidos: mais de 516 mil Europa (França, Portugal, Alemanha, Itália e Reino Unido): juntos, mais de 740 mil visitantes Portas de entrada São Paulo: 1,8 milhão de desembarques Rio de Janeiro: 1,4 milhão Rio Grande do Sul: 1,2 milhão

O resultado de 2025 já supera o desempenho de 2016 a 2018, quando o Brasil recebeu entre 4,4 e 4,6 milhões de turistas nos oito primeiros meses de cada ano.

Para especialistas, o avanço reflete medidas do governo federal que ampliaram a conectividade aérea, diversificaram a oferta de destinos e intensificaram a promoção internacional do país.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Prefeito celebra mais de meio milhão de pessoas no #SouManaus e anuncia ocupação de prédio histórico no Centro

David Almeida anunciou que o prédio histórico vai abrigar atividades culturais permanentes, além de espaços para a economia criativa.

há 3 minutos

Polícia

Idoso é assassinado e filho baleado durante assalto em Manacapuru

Criminosos invadiram residência, torturaram vítimas e fugiram levando veículo e objetos de valor.

há 5 minutos

Manaus

No palco Malcher, Xand Avião, Ludmilla e 40 Graus de Amor encerram shows da maior edição do #SouManaus 2025

O evento, que é o maior festival de artes integradas do Brasil, registrou recorde de público.

há 12 minutos

Manaus

Paula Toller, MC Livinho e DubDogz encerram terceiro e último dia do ‘#Sou Manaus’

Palco Alfândega recebeu as melodias clássicas, o funk e música eletrônica.

há 25 minutos

Manaus

Veja as mais de 300 vagas de emprego disponíveis nesta segunda, em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 43 minutos