Brasil alcança marca histórica de 6,52 milhões de turistas em oito meses

Notícias do Brasil – O turismo brasileiro vive um momento histórico. De janeiro a agosto de 2025, o Brasil recebeu 6,52 milhões de turistas internacionais, um crescimento de 46,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ok O número não apenas supera o acumulado de países vizinhos durante todo o ano de 2024 — como Chile (5,2 milhões), Uruguai e Peru (3,3 milhões cada) —, mas também coloca o país muito próximo de atingir a meta de 6,9 milhões de visitantes prevista para 2025 no Plano Nacional de Turismo. Até agora, já são 94,6% do objetivo alcançado.

Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, o resultado confirma o Brasil como destino em ascensão no cenário global.

“O Brasil está mais aberto e conectado ao mundo do que nunca. Nosso esforço em qualificação, promoção e estruturação do turismo está dando resultados concretos. Estamos colocando o país no patamar de potência turística mundial”, afirmou.

O desempenho de agosto também foi recorde: 576 mil chegadas internacionais, aumento de 37,8% em comparação a agosto de 2024, superando inclusive o pico de 2016, ano dos Jogos Olímpicos no Rio.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a expectativa é ultrapassar os 8 milhões de turistas até o fim do ano, o que consolidaria o turismo como uma das principais indústrias sustentáveis geradoras de emprego no país.

Principais emissores Argentina: mais de 2,6 milhões de visitantes Chile: 539 mil Estados Unidos: mais de 516 mil Europa (França, Portugal, Alemanha, Itália e Reino Unido): juntos, mais de 740 mil visitantes Portas de entrada São Paulo: 1,8 milhão de desembarques Rio de Janeiro: 1,4 milhão Rio Grande do Sul: 1,2 milhão

O resultado de 2025 já supera o desempenho de 2016 a 2018, quando o Brasil recebeu entre 4,4 e 4,6 milhões de turistas nos oito primeiros meses de cada ano.

Para especialistas, o avanço reflete medidas do governo federal que ampliaram a conectividade aérea, diversificaram a oferta de destinos e intensificaram a promoção internacional do país.