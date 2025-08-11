Brasil amplia cooperação econômica com Rússia e China em acordos assinados pelo governo Lula

Notícias do Brasil – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avançou em sua política externa econômica ao firmar acordos estratégicos com a Rússia e a China, visando a criação de mecanismos permanentes de diálogo econômico-financeiro. Os documentos foram assinados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelos respectivos ministros das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, e da China, Lan Fo’an, e publicados no Diário Oficial da União (DOU).

O acordo com a Rússia estabelece sete áreas prioritárias, incluindo políticas macroeconômicas, reformas estruturais, cooperação tributária e desenvolvimento de infraestrutura, além de fortalecer a atuação conjunta nos blocos BRICS e G20.

Já a parceria com a China integra iniciativas importantes como o Novo Banco de Desenvolvimento (NIB), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) brasileiro e o Plano de Transformação Ecológica, alinhados à Iniciativa Cinturão e Rota da China. Além disso, o governo chinês manifestou apoio ao Fundo das Florestas Tropicais, importante para as metas ambientais da COP30.