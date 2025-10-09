A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Brasil avança na criação da primeira vacina 100% nacional contra a covid

Pesquisadores aguardam autorização da Anvisa para iniciar testes com mais de 5 mil voluntários em todo o país.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 17:47

Ver resumo

Notícias do Brasil – O Brasil se aproxima de ter sua primeira vacina contra a covid desenvolvida integralmente no país. Resultados de testes clínicos da SpiN-TEC foram publicados em artigo científico e confirmam a segurança do imunizante, que agora segue para a fase final de estudos. A expectativa é que esteja disponível à população até o início de 2027.

PUBLICIDADE

A vacina é fruto do trabalho do Centro de Tecnologia de Vacinas (CT-Vacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), com apoio financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), administrado pela Finep. Segundo o pesquisador e coordenador do CT-Vacinas, Ricardo Gazzinelli, a SpiN-TEC apresentou menos efeitos colaterais que a vacina da Pfizer e se mostrou imunogênica, capaz de induzir resposta imune em humanos.

A estratégia utilizada é a da imunidade celular, que prepara o organismo para atacar apenas as células infectadas, aumentando a eficácia contra variantes. Nos ensaios clínicos, o projeto recebeu R$ 140 milhões em investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A fase 1 teve 36 voluntários e a fase 2 contou com 320. Os pesquisadores aguardam autorização da Anvisa para iniciar a fase 3, com cerca de 5,3 mil participantes em todo o Brasil.

PUBLICIDADE

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Para Gazzinelli, a vacina é um marco, pois foi idealizada e levada aos ensaios clínicos no país, fortalecendo a autonomia nacional em biotecnologia. Além da covid, o CT-Vacinas desenvolve imunizantes para malária, leishmaniose, doença de Chagas e monkeypox.

Caso aprovada em todas as etapas, a SpiN-TEC deve ser distribuída pelo SUS até 2027.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para pavimentação de seis quilômetros em Barreirinha pelo Asfalta Amazonas

Investimento de R$ 10 milhões vai garantir asfaltamento, meio-fio e sarjeta, melhorando mobilidade e qualidade de vida da população.

há 15 minutos

Brasil

Saiba quem é o nome mais cotado para substituir Barroso no STF

A definição do novo ministro deve ocorrer nas próximas semanas, e Lula já indicou quem pretende escolher.

há 18 minutos

Manaus

Pedestre cai em buraco que se abriu de repente em calçada na zona Oeste de Manaus

Imagens mostram o trecho da calçada cedendo.

há 23 minutos

Brasil

Barroso anuncia aposentadoria antecipada do STF e Lula indicará novo ministro 

Aos 67 anos, o ministro encerra uma trajetória de 12 anos no Supremo Tribunal Federal marcada por decisões históricas.

há 36 minutos

Brasil

Pastor é preso por lucrar R$ 3 milhões com orações geradas por IA em golpe religioso

Polícia Civil desarticula grupo que cobrava fiéis por orações via call center, com pagamentos feitos por Pix e boletos.

há 39 minutos