Brasil

Brasil bloqueia 15 mil sites; Rumble é destaque entre as restrições

Decisão de Alexandre de Moraes impede operação da plataforma; maioria dos bloqueios envolve sites de apostas ilegais.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 11:05

Trump Media Rumble processam Moraes

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – O Brasil registrou o bloqueio de aproximadamente 15 mil sites em 2025, com destaque para a plataforma de vídeos Rumble, que está fora do ar desde fevereiro por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A maior parte dos bloqueios, cerca de 14 mil, refere-se a sites de apostas esportivas não autorizadas. Essas ações são conduzidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) repassando as ordens às operadoras de internet.

O bloqueio da Rumble ocorreu após a plataforma não apresentar um representante legal no Brasil, conforme exigido pela legislação nacional. Além disso, a decisão foi influenciada pela atuação do blogueiro Allan dos Santos, que utilizava a plataforma para atacar o STF e seus ministros. Moraes determinou que a Rumble bloqueasse o acesso de Allan e interrompesse todos os repasses financeiros recebidos por ele na plataforma.

Leia mais: Advogado do Rumble acredita que STJ dará prosseguimento a pedido dos EUA contra Moraes

A decisão gerou repercussão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o caso da Rumble como exemplo de censura e ameaçou o Brasil com sanções. Em resposta, a Rumble e a Trump Media & Technology Group moveram uma ação contra Moraes em um tribunal federal na Flórida, acusando-o de violar a Constituição dos Estados Unidos ao ordenar o bloqueio de contas de cidadãos norte-americanos e brasileiros residentes no país.

