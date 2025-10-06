A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Brasil confirma 17 casos de intoxicação e 200 investigados por metanol

Boletim desta segunda (6) detalha distribuição de casos e parcerias com Unicamp e Fiocruz para acelerar confirmações.

Por Beatriz Silveira

06/10/2025 às 19:43

Notícias do Brasil –  O Ministério da Saúde informou que recebeu 217 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Desse total, 17 casos foram confirmados e 200 seguem em investigação. O boletim mais recente foi divulgado na noite desta segunda-feira (6).

São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em apuração. No Paraná, foram dois casos confirmados e quatro em investigação. Há, ainda, investigações em 12 estados: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2).

Sobre os óbitos, duas mortes ocorreram em São Paulo e outras 12 estão sob investigação: um caso no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.

Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal vai auxiliar o estado de São Paulo para dar mais celeridade à confirmação dos casos. Dois laboratórios serão referência: um na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e outro na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo o ministro, foi firmada parceria com a Unicamp, que possui o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), com capacidade para realizar cerca de 190 exames por dia. A universidade pode receber amostras de outros estados. A Fiocruz também disponibilizará um laboratório para São Paulo e demais unidades federativas com dificuldade de diagnóstico. Padilha recomendou que os profissionais notifiquem cada suspeita e que o tratamento não aguarde confirmação laboratorial.

No sábado (4), o ministério anunciou a compra de 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol para o estoque estratégico do SUS. O fomepizol deve chegar nesta semana e ficará concentrado nos centros de referência de cada estado. A aquisição, de 2,5 mil tratamentos, foi viabilizada pelo Fundo Estratégico da Opas junto a fabricante do Japão com estoques nos Estados Unidos.

