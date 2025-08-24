A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Brasil conquista prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

Equipe volta a competir neste domingo nas finais de aparelhos.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 08:50

Notícias do Brasil-  O Brasil realizou um feito histórico neste sábado (23), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O conjunto brasileiro conquistou a medalha de prata na prova do grupo geral do Mundial de Ginástica Rítmica, a primeira da história do país na competição.

A equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves finalizou com o somatório de 55.250, o segundo melhor entre todos os participantes da decisão.

O Brasil iniciou sua participação na prova de três bolas e dois arcos, onde recebeu a nota de 27.850, sua melhor neste ano. Mais tarde, o conjunto se apresentou nas cinco fitas e fechou com a marca de 27.400.

Além do pódio inédito neste sábado (23), a equipe brasileira se classificou para as duas finais de aparelhos. O país brigará por medalhas nas decisões das cinco fitas e das três bolas e dois arcos no domingo (24), a partir das 12h50 (de Brasília).

Em grande atuação, o Japão levou a medalha de ouro, ao finalizar com o somatório de 55.550. A Espanha completou o pódio e acabou em terceiro lugar, com 54.750.

