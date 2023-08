Brasil e Japão fazem acordo para isenção de visto para turistas

A partir de 30 de setembro, os brasileiros poderão entrar no Japão sem visto (apenas com passaporte), para visitas de até 90 dias. A isenção de visto vale também para os japoneses entrarem no Brasil, para permanência pelo mesmo período máximo.

Essa regra, decorrente de acordo firmado pelos governos do Brasil e do Japão, vale a princípio por três anos – até 30 de setembro de 2026.

O acordo anunciado na quarta-feira, 9, foi costurado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Japão, em maio. Na ocasião, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que iria adotar a isenção de visto aos brasileiros.

A decisão do governo japonês veio depois de o Itamaraty ter encaminhado à embaixada do Japão a informação de que iria retomar o princípio de reciprocidade diplomática. Isso significa que, assim como o país asiático exigia visto de cidadãos brasileiros no processo de entrada, japoneses teriam de apresentar o mesmo documento ao desembarcarem no Brasil.

Em março de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro havia formalizado a dispensa do visto para turistas australianos, canadenses, americanos e japoneses. Na época, a justificativa era aumentar a presença de turistas no Brasil, mas a expectativa não se confirmou por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira, a isenção de visto “contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil.”

Estadão