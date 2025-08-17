A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Brasil: Elite pública ganha até 20 vezes mais que a população, revela estudo

Diferença supera 108% da média mundial.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 17:47

Notícias do Brasil – Um recente estudo do Grupo Livres, divulgado esta semana, revela que o Brasil figura entre os países com maior desigualdade salarial entre os integrantes do alto escalão do poder público e a população em geral.

O Índice de Disparidade Salarial 2025 mostra que presidentes, deputados e magistrados federais podem ganhar até 20 vezes o salário médio dos brasileiros.

De acordo com o levantamento, a renda domiciliar per capita no país em 2024 foi de R$ 2.069. Em contrapartida, políticos do Executivo e Legislativo receberam, em média, R$ 44 mil mensais, enquanto juízes federais atingiram média de R$ 46 mil. Ao se considerar os “penduricalhos” — benefícios e adicionais — os magistrados chegam a ganhar cerca de R$ 84 mil, superando o teto constitucional vigente de R$ 44 mil.

Magno Karl, diretor-executivo do Grupo Livres, destacou que a disparidade salarial brasileira é quase 108% maior que a média global, mesmo quando comparada a países com desafios e níveis de desenvolvimento semelhantes.

Segundo ele, o problema não se restringe a uma simples percepção ou insatisfação popular, mas reflete uma realidade estrutural preocupante.

