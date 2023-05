Brasil fica entre os últimos seis lugares na prova internacional de alfabetização da International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). A lista conta com 65 países, informou a Folha de S.Paulo, nesta terça-feira, 16.

A prova Progress in International Reading Literacy Study (Pirls) foi aplicada em 2021, e os resultados foram divulgados também nesta terça-feira. Quase 5 mil estudantes brasileiros do 4º do ano do ensino fundamental participaram da avaliação.

Foi a primeira vez que o Brasil participou do Pirls, por iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os estudantes brasileiros ficaram com média de 419 pontos, a sexta menor de todas. A nota brasileira ficou à frente apenas do Irã (413 pontos), Jordânia (381 pontos), Egito (378 pontos), Marrocos (372 pontos) e África do Sul (288 pontos). Em contrapartida, Singapura (587 pontos), Irlanda (577 pontos), Hong Kong (573 pontos), Rússia (567 pontos) e Irlanda do Norte (566 pontos) estão no topo da lista.

Em 2021, um estudo do economista e professor Ricardo Paes de Barros, do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), revelou que cada aluno brasileiro de ensino médio perdeu 10 pontos de aprendizado na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2020. Além disso, o Brasil fica entre os últimos colocados, destacando a alarmante situação educacional do país. Se nenhuma mudança ocorrer na política educacional durante a pandemia, a previsão é de que os alunos percam 20 pontos até o fim de 2021.

Redação AM POST