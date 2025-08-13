A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Brasil perde área maior que a Bolívia em vegetação nativa em 40 anos

Levantamento do MapBiomas revela que Amazônia e Cerrado lideram as perdas e aponta avanço de novas frentes como usinas solares na Caatinga.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 16:55

Ver resumo

Notícias do Brasil – Entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu 111,7 milhões de hectares de vegetação nativa — uma área superior ao território da Bolívia — devido à ação humana. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (13) pela Coleção 10 do MapBiomas, mostra que essa perda corresponde a 13% de todo o território nacional e representa um dos períodos mais intensos de conversão ambiental desde a colonização.

PUBLICIDADE

Segundo o coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, 60% da área já havia sido ocupada antes de 1985. Os 40% restantes foram convertidos nos últimos 40 anos, com média anual de 2,9 milhões de hectares. As formações florestais lideram a perda, com 62,8 milhões de hectares suprimidos — equivalente ao território da Ucrânia. As áreas úmidas também sofreram impacto, com redução de 22%.

Leia também:  Vaza áudio do empresário Sérgio Chalub xingando e ameaçando funcionários; ouça

PUBLICIDADE

O uso predominante dessas áreas foi para pastagens (62,7 milhões de hectares) e agricultura (44 milhões). O Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul estão entre os estados mais ocupados pela agricultura, com 34%, 33% e 30% de seus territórios, respectivamente. A pecuária foi o principal motor histórico da supressão, embora sua expansão tenha desacelerado a partir dos anos 2000.

Entre os biomas, a Amazônia perdeu 52,1 milhões de hectares, seguida pelo Cerrado (40,5 milhões). A Caatinga perdeu 9,2 milhões, a Mata Atlântica 4,4 milhões, o Pantanal 1,7 milhão e o Pampa 3,8 milhões — este último com a maior perda proporcional (30%).

O estudo também identificou a expansão de usinas fotovoltaicas, especialmente na Caatinga, que concentrou 62% da área mapeada entre 2015 e 2024. Ao longo de quatro décadas, a transformação mais intensa ocorreu entre 1995 e 2004, com 44,8 milhões de hectares convertidos para a agropecuária, consolidando o “Arco do Desmatamento” na Amazônia.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Em vídeo para Maria do Carmo, presidente nacional do PL garante apoio de senadores na derrubada do veto que impede a recuperação da BR-319

PL e lideranças amazonenses se mobilizam para derrubar veto de Lula e viabilizar pavimentação da BR-319, garantindo avanço da infraestrutura e desenvolvimento regional.

há 20 minutos

Manaus

David Almeida lança projeto “Centro Vivo” e amplia obras no Centro de Manaus

Prefeitura apresenta resultados da primeira etapa e anuncia novas ações para organização, segurança e revitalização da área central.

há 26 minutos

Amazonas

Wilson Lima defende COP30 na Amazônia e critica vetos de Lula à BR-319 em fórum de governadores

Na 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, em Belém, Wilson Lima defendeu apoio unificado à conferência e cobrou avanços em obras estratégicas.

há 33 minutos

Brasil

STF promove evento com influenciadores para “aproximar” a Corte da população e ampliar imagem positiva

O encontro, que não prevê pagamento de cachê pelo STF reunirá 26 influenciadores digitais.

há 54 minutos

Brasil

Carla Zambelli passa mal e Justiça italiana adia audiência

O encontro definiria se ela poderia aguardar em liberdade o processo de extradição ao Brasil.

há 1 hora