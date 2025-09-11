A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil pode liderar produção de cânhamo e cannabis medicinal, diz relatório

O documento foi elaborado por um grupo de trabalho vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Presidência da República (CDESS).

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 13:39

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A Embrapa e o Instituto Ficus lançaram nesta quarta-feira (10/9), em Brasília, o relatório Caminhos Regulatórios para o Cânhamo no Brasil, que apresenta diagnóstico e plano estratégico para desenvolver a cadeia produtiva do cânhamo no país. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Presidência da República (CDESS).

O relatório aponta que a regulamentação do cânhamo industrial poderia gerar mais de 14 mil empregos e R$ 5,76 bilhões em receitas líquidas até 2030, superando a rentabilidade de culturas tradicionais como soja e algodão. Especialistas destacam ainda que o país depende atualmente de importações para produtos à base de cânhamo e cannabis medicinal, e que a produção nacional poderia suprir essa demanda, além de criar oportunidades de exportação.

O plano de ação prevê mudanças na legislação e regulamentação, permitindo pesquisas científicas, cultivo experimental e, em médio prazo, a produção comercial. Países vizinhos, como Paraguai e Uruguai, foram citados como referência na estruturação de normas que garantem segurança jurídica e fomentam o desenvolvimento industrial.

Pesquisadores da Embrapa ressaltam que o desenvolvimento de novas cultivares adaptadas ao clima brasileiro, práticas de manejo eficientes e aproveitamento integral da planta são essenciais para transformar o potencial econômico e social do cânhamo em realidade. O estudo também defende políticas de inclusão social, priorizando agricultura familiar e associações de pacientes.

O documento é considerado um marco para orientar políticas públicas, pesquisa e investimentos privados na produção de cânhamo e cannabis no Brasil.

