Brasil recebe 1,3 milhão de vacinas atualizadas contra a covid-19

Notícias do Brasil – O Brasil recebeu nesta quinta-feira (1º) o primeiro lote de vacinas contra a covid-19, com 1,3 milhão de doses de um total de 7,4 milhões previstas para entrega. O carregamento desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), onde foi recepcionado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

De acordo com o ministro, a agilidade da entrega — feita em apenas 14 dias — foi superior à registrada durante o período mais crítico da pandemia. “Essa rapidez mostra o comprometimento da fornecedora e a segurança do contrato firmado com o Ministério da Saúde. É a vacina mais atualizada disponível atualmente”, destacou Padilha.

As doses recebidas fazem parte de um contrato de aquisição de 57 milhões de vacinas, com validade de dois anos, finalizado ainda em 2024. A distribuição aos estados começará na próxima semana, e os municípios ficarão responsáveis pela aplicação nos grupos definidos como prioritários.

A nova campanha de vacinação irá contemplar, inicialmente, crianças com menos de cinco anos, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, imunocomprometidos, além de comunidades ribeirinhas e quilombolas. Adultos que ainda não receberam nenhuma dose também devem ser imunizados.

Além disso, o ministro reforçou a importância da vacinação contra a gripe. “Estamos no meio da campanha contra a Influenza. No dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães, teremos o Dia D de Vacinação Nacional”, afirmou, ao lado do mascote Zé Gotinha.

Mais de 110 mil escolas já se mobilizaram para ajudar na atualização da caderneta vacinal dos alunos, segundo Padilha, que reforçou a urgência em vacinar os grupos de risco antes do período de férias escolares.